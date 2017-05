Scooterista cade, è grave

57enne della regione è rovinosamente caduto con la sua moto nei pressi del campo sportivo di Comano, la sua vita è in pericolo.

Ha riportato ferite talmente gravi che la sua vita sarebbe in pericolo il 57.enne domiciliato nella regione, che questa mattina attorno alle 5 ha perso il controllo del suo scooter in via Preluna a Comano, cadendo a terra.

I soccorritori della Croce Verde di Lugano arrivati sul luogo dell'incidente, nei pressi del campo sportivo, gli hanno prestato le prime cure, trasportandolo successivamente all'ospedale.