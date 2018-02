Sedi comunali trovano una nuova vita

di Mauro Botti

Le ex case comunali, dei paesi che si sono aggregati a Lugano, non sono diventate delle abitazioni fantasma. Anzi! Le strutture, ormai in disuso per scopi “politici” hanno trovato nuova vita. Spariti i vari municipali e segretari comunali ecco spuntare infatti dei nuovi inquilini. L’ultimo esempio di totale rinnovo è quello di Castagnola: là dove una volta sedeva il sindaco ora dimoreranno i documenti dell’Archivio storico cittadino. Cristina Zanini Barzaghi, titolare del Dicastero immobili ci spiega, a grandi linee, cosa ne è stato e cosa accadrà nel futuro di questi edifici. «Sono una ventina le ex sedi municipali, ognuna ha la propria storia e una propria realtà che la circonda. In molti casi le strutture sono utilizzate come un luogo d’incontro degli abitanti del quartiere, un posto dove le persone possono condividere una passione comune». Sono infatti molte le associazioni che si appoggiano agli spazi lasciati liberi dopo il percorso aggregativo. Nessuno strascico negativo dunque, nessuno stato di abbandono, molta condivisione.

«Posso citare alcuni esempi – precisa sempre la municipale – a Davesco-Soragno hanno creato una sorta di preasilo, a Breganzona delle sale sono state invece affittate al Conservatorio. Il teatro si è invece impossessato degli spazi liberi a Carabbia insieme a un gruppo di donne che fanno ginnastica. Questo è frutto di un lavoro iniziato nel 2013. Si iniziano ora a vedere gli effetti positivi della maggiore condivisione degli spazi da parte sia delle società locali, sia delle realtà esterne». Dunque, quasi tutte le ex case comunali hanno trovato nuova vita, ed esiste in tutta la città una fitta rete di spazi a disposizione per organizzare riunioni e conferenze.». Ma non solo, alcuni ex palazzi civici sono rimasti comunque di pubblica utilità. Si può citare quello di Pambio Noranco dove sono presenti la polizia cantonale e uno dei Punto Città.