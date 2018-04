Segretario di una casa anziani in manette

Un 57enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è finito in manette oggi per malversazione. Lo comunica la Polizia cantonale. L'uomo, impiegato in qualità di segretario in una casa anziani del Luganese, è sospettato di essersi appropriato di ingenti fondi di pertinenza del datore di lavoro. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e amministrazione infedele. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Andrea Minesso.

(Red)