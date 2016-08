Sei mesi al camionista rapinatore

È la pena inflitta dalle Assise di Lugano a un 42enne italiano che, per coprire i debiti del gioco d'azzardo, rapinò tre anziani a Minusio, Viganello e Ascona.

Due anni e mezzo di pena, di cui sei mesi da espiare in carcere, è il verdetto irrogato ieri dalla Corte delle Assise Criminali di Lugano a un camionista italiano 42enne, giudicato colpevole delle tre rapine perpetrate tra il 25 e il 26 maggio ai danni di pensionati a Viganello, Ascona e Minusio, i quali erano stati aggrediti sull’uscio di casa.

L’uomo, afflitto dal demone del gioco, era giunto di recente in Ticino per lavorare come autista alle dipendenze di un’agenzia di lavoro interinale.

(Red)