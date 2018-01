"Senza forbici, l’avrei fatto con una bottiglia"

È reoconfesso, ma per nulla pentito. Anzi, se potesse tornare indietro, proverebbe a uccidere ancora. Questo è quanto ha affermato un ticinese 52enne, già detenuto presso il penitenziario della Stampa per aver tentato di ammazzare a martellate in testa il suo medico (ma era stato fermato appena in tempo). La colpa del dottore era quella d’avergli prescritto dei farmaci a lui non graditi. Fatti questi che risalgono al 2015 e per i quali l’uomo è stato già condannato. Per giunta, oltre 20 anni fa, ferì a sciabolate un collega di lavoro.

Oggi invece è stato chiamato alla sbarra per aver aggredito una guardia carceraria, la scorsa estate. L’arma questa volta è stata un paio di forbici, che erano nascoste fra i suoi effetti personali e che sono sfuggite ai controlli. Un fatto assai increscioso questo, anche se il giudice Mauro Ermani, statistiche alla mano, ha sostenuto che il carcere di Cadro è più sicuro rispetto ad altri penitenziari elvetici. Fin dalle prime fasi dell’interrogatorio in aula, l’imputato ha ammesso, con veemenza, d’aver voluto uccidere la guardia che gli stava somministrando degli psicofarmaci. "Però gli ho scritto per scusarmi", ha affermato l’uomo, sostenendo che non c’era nulla di personale. "Se ci fosse stato un altro a farmi la puntura, sarebbe successo lo stesso. Senza le forbici, avrei preso un coccio di vetro per tagliargli la gola”. Ciò nondimeno la nemesi dell’accusato sono le case farmaceutiche e i medici in genere, “che si ingrassano sulla pelle dei ragazzi che prendono il metadone al Ciani".

Francesca Nicora, avvocatessa della difesa, ritiene che bisogna fare una distinzione tra quanto l'imputato sostiene, nel suo delirio, di voler fare -eliminare tutti gli psichiatri in modo da non vedersi somministrare neurolettici- e quanto invece realmente compiuto.

Il verdetto

L'uomo è stato condannato dalla Corte delle Assise penali a 8 anni di carcere per tentato assassinio. Il procuratore pubblico Arturo Garzoni aveva chiesto l'internamento ordinario (non a vita dunque) a seguito di 10 anni di detenzione.

(GPA)