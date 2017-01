"Senza Riforma quali conseguenze per Lugano?"

In un’interpellanza, 17 consiglieri comunali PLR chiedono al Municipio di illustrare le conseguenze per la città di un'eventuale bocciatura della Riforma III delle imprese.

Il prossimo 12 febbraio i cittadini svizzeri saranno chiamati a votare sulla Riforma III delle imposizione delle imprese che intende compensare con nuovi sgravi l'abolizione degli statuti fiscali speciali di cui beneficiano holding, società di domicilio e miste.

Evidentemente l’approvazione o meno della riforma avrà conseguenze soprattutto presso i poli e i centri – come quello della città di Lugano – che attraggono diverse imprese svizzere e estere.

Per questo motivo un’interpellanza firmata da 17 consiglieri comunali liberali-radicali, chiede al Municipio di Lugano di illustrare le conseguenze che una bocciatura della Riforma delle imprese avrebbe per la città.

“La Riforma III prevede sostanzialmente una serie di misure di accompagnamento per l’attenuazione dell’impatto negativo - in termini di perdita di gettito fiscale e di impieghi - all’abolizione (forzata, sic!) dei regimi speciali d’imposizione fiscale per alcune società, in particolare quelle attive a livello internazionale, come holding, società di domicilio e miste”, si legge nell’interrogazione.

“Trattandosi di imprese attive a livello internazionale (che generano attualmente gettito e posti di lavoro) il rischio che un peggioramento significativo dell’imposizione - come quello derivante dal passaggio da un imposizione speciale ad una ordinaria - determini la partenza e il trasferimento all’estero di queste realtà imprenditoriali è concreto e molto elevato”.

I consiglieri comunali formulano quindi all’indirizzo del Municipio 9 domande in merito alla questione:

“Quante sono le società/imprese a statuto speciale attualmente presenti a Lugano?

Qual è il gettito fiscale generato da tali società/imprese?

Come valuta il Municipio il rischio che queste società/imprese possano lasciare Lugano per trasferirsi all’estero?

Quante di queste società/imprese potrebbero essere considerate adempiere i requisiti d’innovazione previsti dalle misure di accompagnamento della Riforma III?

Quali misure pensa di poter implementare il Municipio per evitare la loro partenza all’estero e la perdita di posti di lavoro?

Come prevede di intervenire il Municipio per compensare l’eventuale perdita di gettito fiscale derivante dalla partenza delle società/imprese a statuto speciale?

Il Municipio valuta interessanti le misure di accompagnamento previste dalla Riforma III per l’eventuale nuovo insediamento in Città di attività di innovazione, ricerca e sviluppo?

Tenuto conto dei pro e contro della Riforma III, il Municipio di Lugano ritiene che vada appoggiata o respinta? Per quali motivi?

In questo momento, quali scenari realmente alternativi ha la Svizzera, e di conseguenza Cantone e Comune, se la Riforma III venisse bocciata?”

L’interrogazione è firmata Karin Valenzano Rossi; Capogruppo PLR in CC, Mario Antonini, vice-capogruppo PLR in CC; Giovanna Viscardi (Presidente Sezione PLR Lugano); Martina Caldelari; Ugo Cancelli; Luca Cattaneo; Morena Ferrari Gamba Tobiolo Gianella; Rinaldo Gobbi; Urs Lüchinger; Deborah Moccetti; Bernasconi; Rupen Nacaroglu; Peter Rossi; Petra Schnellmann; Paolo Toscanelli; Ferruccio Unternäherer; Federica Zanchi.

