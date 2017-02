Sette anni e mezzo al nonno pedofilo

Non c’è stato alcun dubbio sulle dichiarazioni della ragazzina che ha raccontato i ripetuti abusi sessuali da lei subiti da parte del nonno, iniziati quando lei aveva dieci anni. Il 70enne che ieri è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Lugano, dovrà scontare sette anni e mezzo di carcere, a fronte degli 11 che aveva chiesto la procuratrice pubblica Chiara Borelli. Il giudice Rosa Item lo ha ritenuto colpevole di coazione sessuale ripetuta, violenza carnale ripetuta, atti sessuali con fanciulli ripetuti, incesto ripetuto e pornografia condannandolo, oltre alla detenzione, all’interdizione per dieci anni da qualsiasi attività che lo porterebbe a contatto con dei minorenni, all’obbligo di sottoporsi a trattamento medico-psicologico, a risarcire le parti civili e ad accollarsi le spese legali. I fatti sono avvenuti tra il 2011 e il 2015 sia in Ticino che all’estero, nel periodo in cui la ragazzina si recava in visita dai nonni, anche in vacanza, e durante il quale ha annotato tutto su un diario scoperto dalla madre. Un’ottantina gli abusi, incluse le attenzioni morbose rivolte anche verso un’altra minore della famiglia. Racconti dettagliati citati in aula su cui l’uomo si è contraddetto più volte. «Ha mentito sapendo di mentire, giocando sempre al ribasso senza limiti e pudore solo per salvare la faccia e ridurre la portata delle sue responsabilità» trasformando «una bambina indifesa in un mero oggetto sessuale», senza scrupoli e soprattutto rimorsi: «Una colpa gravissima la sua», ha detto la presidente.

(red.)