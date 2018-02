Sgominata la banda della truffa "Rip Deal"

Un “affare sporco” nel Luganese finito male per un 25enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto e i suoi complici. L’arresto è avvenuto il 7 febbraio, come comunica il Ministero pubblico ticinese. L’uomo è coinvolto in una truffa "Rip Deal" (qui ulteriori informazioni), avvenuta nel mese di agosto dello scorso anno. In quell'occasione la banda di truffatori si è finta interessata all'acquisto di un orologio del valore di 540mila franchi. Dopo svariati contatti, i truffatori e la vittima si sono incontrati in un ufficio nel centro di Lugano. Nel corso dell'incontro sono riusciti ad impossessarsi dell'orologio, rifilando alla vittima denaro falso.

L'indagine della Polizia cantonale ha permesso di identificare tre autori coinvolti nella truffa. Due sono stati arrestati in Italia in base ad un mandato internazionale. Di questi uno, un 37enne cittadino sloveno residente in Slovenia, è già stato estradato in Ticino nel mese di dicembre 2017. Il cerchio si è chiuso nella giornata di ieri con l'ultimo arresto. L'inchiesta, coordinata dal Procuratore pubblico capo Nicola Respini, prosegue con l'obiettivo di verificare l'eventuale coinvolgimento degli arrestati in altre truffe effettuate in passato.

(Red)