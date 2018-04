Sì di Lugano alla Riforma fiscale e sociale

Il Municipio di Lugano esprime il suo sostegno alla modifica della legge tributaria che propone l’entrata in vigore della Riforma cantonale fiscale e sociale in vista del referendum del 29 aprile. L’Esecutivo ritiene che le misure approvate il 7 novembre e il 12 dicembre 2017 dal Gran Consiglio si fondino su riforme efficaci e strutturate per generare nuovo gettito fiscale e ricadute positive per cittadini, aziende e Stato.

Il messaggio votato dal Parlamento, ricorda il Munipio, prevede l’adozione di una serie di misure fiscali e sociali per cittadini e aziende. "I rapidi cambiamenti fiscali a livello nazionale e internazionale impongono un rinnovamento della fiscalità anche in Ticino, attualmente uno dei cantoni più onerosi nell’imposizione della sostanza e del capitale", scrive nel comunicato stampa l'Esecutivo cittadino, il quale sottolinea che "gli interventi proposti dal Cantone, compatibili con il “Progetto fiscale 17” (recentemente presentato dal Consiglio federale e sostenuto anche dall’Unione delle città svizzere), miglioreranno la competitività fiscale in Ticino. Con l’introduzione della riforma il nostro Cantone avvicinerà le sue aliquote alla media intercantonale del Paese. Queste misure diminuiranno significativamente anche il rischio di partenza di contribuenti fondamentali per l’economia cantonale e del Luganese (l’1% della popolazione ticinese che attualmente paga circa il 60% delle imposte sulla sostanza e sul capitale)".

La riforma prevede poi la promozione di condizioni favorevoli per la creazione e lo sviluppo di aziende start-up. "Imprese che nel contesto della riconversione del tessuto economico della città di Lugano - si legge ancora nella nota stampa - conseguente alla fine del segreto bancario, rappresentano un importante volano capace di creare nuovi posti di lavoro qualificati per le giovani generazioni".

La riforma avrà inizialmente un impatto finanziario importante, ma ritenuto sostenibile anche per le casse della Città di Lugano e sarà accompagnata da misure sociali finanziate direttamente dalle aziende: assegni parentali, riduzione delle rette per gli asili nido, sostegno finanziario alle persone che si occupano di famigliari con bisogni di cure, creazione di asili nido aziendali e promozione a livello aziendale delle misure di conciliabilità fra lavoro e famiglia. "Queste misure, che agevoleranno i cittadini nell’armonizzare al meglio il lavoro con gli impegni familiari, potenzialmente miglioreranno le condizioni di molte famiglie in una realtà urbana come Lugano", sottolinea il Municipio.

Per queste ragioni l’Esecutivo di Lugano sostiene la Riforma cantonale fiscale e sociale in votazione il 29 aprile e invita a votare sì alla modifica della legge tributaria.

(Red)