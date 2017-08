Si ribalta con l'auto a Pazzallo

Avrebbe fortunatamente riportato ferite apparentemente non gravi, la giovane donna alla guida di una Smart che, per cause da stabilire, si è ribaltata ed è finita nell'aiuola di una casa. È accaduto attorno alle 2 di giovedi mattina, in via Senago a Pazzallo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure alla sventurata, in seguito trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

(Red)