Si ribalta con una scavatrice e si ferisce

Sfoglia la gallery

Infortunio oggi pomeriggio, verso le 16.45, in via Cantonale a Soragno. Stando alle informazioni raccolte sul posto da Rescue Media, un uomo stava circolando con una scavatrice quando, per motivi da stabilire, il mezzo si è ribaltato sul fianco, schiacciando la gamba dello sventurato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri che hanno prestato le prime cure allo sventurato, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori cure. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato ferite di media gravità. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

(Red)