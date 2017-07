Si rompe la cannuccia nel Ceresio

Sfoglia la fotogallery

È durata solo 24 ore la simpatica cannuccia, un’installazione di circa 7 metri di altezza per 1 metro, realizzata dal Laboratorio Creativo della città di Lugano (CLAB ). Da noi contattato, uno dei creatori dell’opera, ha spiegato i possibili motivi dello spiacevole incidente, mostrando al contempo un comprensibile sconforto: "La struttura si è spezzata in tre pezzi dopo che la punta ha probabilmente picchiato contro l’acqua a causa del vento. Purtroppo non abbiamo potuto testare in precedenza la resistenza dell’opera agli agenti atmosferici. Siamo molto tristi per quello che è successo ma, quando si realizzano opere di questo genere, è difficile prevedere determinati eventi". Il team della Divisione eventi e congressi è al lavoro sul posto per recuperare l’oggetto e capire cosa sia successo di preciso. Per il momento a Lugano non si beve più con la cannuccia.

(Red)