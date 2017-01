Si viaggia con MalcantonExpress

È nata un’associazione per agevolare gli spostamenti delle persone della terza età residenti nella Regione. Il fruitore viene accompagnato in auto da un volontario.

di Loris Trotti

Immaginiamo di avere 90 anni e di abitare a Neggio, in Malcantone; immaginiamo anche che dobbiamo raggiungere l’Ospedale italiano di Lugano per un controllo medico importante ma, a causa dell’età, siamo inabili alla guida. Ebbene, il tragitto Neggio-Lugano, che misura soltanto 7 chilometri circa, si trasforma in un calvario. Un anziano dovrebbe infatti servirsi dell’autopostale, poi del tram e infine del bus, e viceversa per il ritorno a casa: un bel dispendio energetico e di tempo per un novantenne! Oppure potrebbe chiamare un taxi, caso in cui il dispendio sarebbe di natura finanziaria.

Per permettere dunque agli anziani residenti nel Malcantone di andare dal dottore, dal dentista o di svolgere delle terapie così come di acquistare farmaci e generi alimentari, è nata “MalcantonExpress”, un’associazione di volontariato e senza scopo di lucro che si prefigge l’obiettivo di offrire un servizio di accompagnamento mediante auto ad anziani, a persone diversamente abili o con problemi di salute. «L’idea di costituire un’associazione è maturata nel corso del 2016 da un gruppo di persone malcantonesi, perché la geografia della zona pone forti limiti alla mobilità di chi non dispone di un proprio mezzo e limita pure l’efficienza dei mezzi pubblici - ha spiegato Antonella Notari, membro della neonata associazione - Crediamo risulti importante poter supportare con un servizio di trasporto efficiente ed economico chi incontra difficoltà nei propri spostamenti. Esistono già altri enti o associazioni pubbliche e private che svolgono mansioni simili, benché piuttosto orientate su altre aree del Luganese. La nostra, invece, è indirizzata ai residenti nel Malcantone».

L’associazione, fondata nel dicembre del 2016 e presieduta da Tiziana Montanari, ha già raccolto varie adesioni: «Per accompagnare gli anziani si sono già offerte una decina di persone, perlopiù disoccupati o pensionati – ha proseguito Notari – Abbiamo presentato la nostra associazione ai Municipi del Malcantone e i primi utenti stanno cominciando a contattarci. In futuro ci piacerebbe avere a disposizione uno o due volontari per ogni Comune, in modo che sia possibile anche accompagnare gli anziani a fare la spesa o ad altre attività».

Iscrizione e tariffe

Ecco le tariffe proposte da MalcantonExpress, calcolate per potere coprire i costi vivi che derivano dalle operazioni di trasporto degli utenti e così composte: oltre alla tassa annuale, di 30 franchi, all’utente vengono fatturati 5 franchi entro un raggio di 5 km (per sola andata, oppure solo per il ritorno), mentre per tragitti più lunghi il fruitore è tenuto a pagare 80 centesimi al chilometro. Eventuali spese ulteriori (come parcheggio, ecc.) sono a carico dell’utente. Info: 077/520.13.62 e www.malcantonexpress.ch.