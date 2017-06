Smottamento in Via Tesserete

Mercoledì mattina, attorno alle 10 in Via Tesserete a Lugano si è verificato uno scoscendimento. Sembrerebbe che a causa delle precipitazioni delle ultime ore dei sassi e del fango si sono staccati andando ad ostruire parzialmente una careggiata della strada Cantonale e abbattendo parzialmente un palo della luce.

Inoltre alcuni sassi sono andati a colpire un autovettura modello Panda immatricolata in Ticino che circolava da Lugano in direzione di Tesserete Dalle informazioni in nostro possesso sembrerebbe che nessuno abbia riportato ferite. Sul posto sono giunti gli operai del Cantone per liberare la strada dalla frana e i tecnici del AIL per la messa in sicurezza del paolo della luce. Per il disciplinamento del traffico era presente una pattuglia della polizia Comunale e Cantonale.

(Red)