Sono 127 le opposizioni al tram-treno

Il Dipartimento del territorio rende noto anche che le richieste e le eventuali soluzioni atte a risolverle sono già in via di verifica.

Non tutti sono favorevoli alla Rete tram-treno Dall’8 gennaio al 7 febbraio 2018 si è svolta éa fase di pubblicazione dei piani con la possibilità di opposizione da parte degli interessati. Le opposizioni al progetto, come riporta una prima comunicazione giunta dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT), sono complessivamente 127. Il Dipartimento del territorio osserva che di queste, 82 sono opposizioni al progetto con richiesta di indennità, 23 concernono richiesta di sola indennità, 18 riguardano opposizioni al solo progetto e 4 sono di carattere cautelativo. Il DT sta già verificando le richieste e le eventuali soluzioni atte a risolverle.

A titolo informativo si rende noto che nel 1997, per il potenziamento della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa nel tratto Magliaso-Ponte Tresa, su un tracciato di soli 2.85 chilometri si sono registrate 73 opposizioni e/o notifiche di pretese, 17 opposizioni da parte di persone o enti non direttamente toccati dalla procedura, per un totale di 90 opposizioni.

