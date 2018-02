Spacchettare il Piano di rilancio si può

Il Municipio di Lugano ha ricevuto un parere giuridico positivo sulla possibilità di dividere in due l’approvazione, da parte del CC, della richiesta di credito da 20 mio per l'aeroporto.

Manca ancora il consenso politico definitivo, ma perlomeno è ormai un dato assodato che sarà giuridicamente possibile dividere in due l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, della richiesta di credito da 20 milioni di franchi del Municipio di Lugano per il Piano di rilancio di Lugano Airport. Infatti l’Esecutivo aveva chiesto un parere all’ufficio giuridico sulla proposta di portare in aula prima il progetto degli hangar, che dovrebbero costare 5-6 milioni di franchi e, in un secondo tempo, l’acquisto dei terreni limitrofi allo scalo, benché essi siano contenuti all’interno dello stesso messaggio municipale.

L’idea è stata avanzata dal PLR e ha già il sostegno del PPD. Ma adesso ha anche il nullaosta dei giuristi di Palazzo civico, di cui il Municipio ha preso atto giovedì scorso. Comunque lunedì sera la Commissione della Gestione del Consiglio comunale, prima di redigere il suo rapporto (o i suoi rapporti se qualcuno si opporrà) ha deciso di chiedere ulteriori ragguagli sul progetto degli hangar, con una quindicina di quesiti circostanziati.

Quando il Municipio avrà risposto, verosimilmente si potrà portare la prima parte del provvedimento sui banchi del Legislativo, forse già nella seduta di marzo, mentre i per i terreni la prima riunione utile del Consiglio comunale potrebbe essere quella di giugno. Chissà se almeno per allora la compagnia aerea Skywork avrà fatto sapere se intende davvero iniziare ad effettuare dei voli di linea da Lugano Airport?

(GPA)