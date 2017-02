Spari contro un negozio

Le informazioni sono ancora frammentarie ma stasera, attorno alle ore 18:30, sarebbero stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco verso una vetrina di un negozio di via Pedemonte a Viganello. Nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti in forze gli agenti della Polizia Cantonale e Comunale che hanno isolato la zona alla ricerca di possibili tracce. Sul posto anche gli specialisti della Polizia Scientifica. Sul posto anche i pompieri di Lugano che hanno illuminato la zona. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli e si attende una conferma da parte della Polizia Cantonale. Non si sono registrati feriti.

(Rescue Media)