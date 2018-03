Stangata sui posteggi negli autosili

di Giacomo Paolantonio

Quanto può valere un posteggio personale nel cuore di Lugano? Il quesito non è di facile risposta, siccome in primis c’è l’offerta degli stalli privati che vengono messi a disposizioni nelle autorimesse degli stabili residenziali e amministrativi del centro, i cui prezzi sono soggetti principalmente al gioco tra domanda e offerta e alla capacità dei singoli di trattare, almeno fino a quando non sarà chiara la sorte della tassa di collegamento imposta dal Consiglio di Stato, che è stata congelata per via di alcuni ricorsi tuttora pendenti. Ma, in secondo luogo, ci sono anche i posteggi presso gli autosili del Comune, le cui tariffe, anche quelle per soste di lunga durata, sono soggette anche e soprattutto a valutazioni politiche.

«Sono tariffe sconsiderate»

In effetti, pochi mesi fa, il Municipio cittadino ha ritenuto di dover ritoccare le tariffe, in alcuni casi al rialzo, delle agevolazioni per parcheggi di primo livello, ovvero le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica, tra cui gli autosili Motta, Balestra, Piazza Castello e LAC. Un fatto che ha suscitato alcune proteste, tra cui quella dell’avvocato Aldo Ferrini, il quale sostenuto che «il prezzo del mio posteggio presso l’autosilo Motta è stato aumentato, di punto in bianco, da 4.800 a quasi 7.200 franchi all’anno. Trovo sconsiderato il prezzo preteso, poiché assolutamente fuori mercato, anche se paragonato a quanto chiesto dai privati. La mia famiglia è comproprietaria di uno stabile in zona pedonale dove tra l'altro io e i miei figli esercitiamo la nostra attività professionale, sulla quale siamo già regolarmente tassati. Oltretutto non capita di rado di non trovare posto», ha osservato il legale, il quale ha concluso che «obtorto collo dovrò accettare quella che è una vera e propria vessazione finanziaria».

Il comandante Torrente replica

Parole molto dure, alle quali il Giornale del Popolo ha chiesto una replica al comandante della Polizia di Lugano e della Regione III, l’avvocato Roberto Torrente, il quale ha tenuto a precisare per prima cosa «che gli aumenti decisi dal Municipio, con regolare ordinanza pubblicata agli albi per consultazione, riguardano esclusivamente le persone giuridiche, dunque le attività commerciali, nella zona pedonale e nelle sue immediate vicinanze. Per i cittadini residenti non c’è stato alcun aumento». Ma il rincaro per le attività commerciali invece sì.