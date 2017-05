Stazione di Paradiso, i lavori entrano nel vivo

Sono terminate le lavorazioni inerenti le fondazioni per le pareti foniche e per la nuova infrastruttura ferroviaria, mentre il 15 maggio si entrerà nel pieno dei lavori.

Stanno per entrare nel vivo i lavori alla stazione di Lugano-Paradiso, inerenti il progetto ferroviario multidisciplinare che contempla il rinnovo completo della fermata con il prolungamento e l'innalzamento dei marciapiedi per permettere un accesso ai treni privo di ostacoli alla clientela ed il rinnovo della linea elettrica tra Lugano e Lugano-Paradiso.

"Quest’importante opera, finanziata in parte anche dal Comune di Paradiso - sottolineano le FFS in un comunicato stampa - metterà a disposizione della clientela pendolare e turistica una nuova fermata dotata di comodi accessi con scale e lift e sarà accessibile alle persone diversamente abili".

Altra importante opera sarà la costruzione di una passerella, finanziata dal Comune di Paradiso, che consentirà il collegamento tra la zona alta e bassa del territorio comunale.

A livello esecutivo, alla fermata di Paradiso sono terminate le lavorazioni inerenti le fondazioni per le pareti foniche e per la nuova infrastruttura ferroviaria mentre il 15 maggio si entrerà nel pieno delle lavorazioni. "Tutti i lavori in esecuzione sono stati oggetto di attenta pianificazione, ogni attività è stata programmata per fascia oraria e per tipologia di emissione di rumore cata-logata. Da questa analisi è stato allestito un piano dei provvedimenti contro i rumori provenienti dal cantiere secondo le normative in vigore", si legge ancora nella nota, nella quale viene sottolinea che "malgrado questi accorgimenti le FFS si scusano per i disagi e disturbi che il cantiere genererà".

Nelle prossime settimane è prevista inoltre l’attivazione di misure di comunicazione capillari per permettere ai residenti di ottenere tutte le informazioni inerenti le lavorazioni in corso (sito internet e newsletter). Le informazioni di contatto verranno trasmesse per posta a tutti i fuochi del Comune di Paradiso. A breve verrà inoltre attivato un numero verde al quale rivolgersi per eventuali domande legate al cantiere.



(Red)