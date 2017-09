Storia di finestre e di Trieste

Il Municipio di Lugano non ci sta e vuole stare in lite con un’azienda italiana per una questione legata alla sostituzione dei serramenti di una sua ex proprietà.

Siamo nel 2007, e più precisamente è la sera del 27 settembre: il Consiglio comunale di Lugano dà il via libera per la vendita di una proprietà della Città a Trieste. Trattasi di un immobile sul lungomare, collocato in una zona urbanisticamente interessante, a due passi dal centro storico e che – soprattutto – si vuole vendere per la non disprezzabile cifra di 11 milioni e rotti.

Il Municipio aveva deciso per l’alienazione per vari motivi: la difficoltà dell’amministrazione a distanza, la vetustà interna dell’edificio (che, per la precisione, faceva del patrimonio della Fondazione Antonio Caccia) e qualche intoppo burocratico che alla lunga avrebbe inesorabilmente creato più fastidio che beneficio. Insomma, valeva assolutamente la pena sganciarsi dall’immobile e l’affare – in tempi anche piuttosto brevi, il che è del tutto normale visto il fascino dell’oggetto - arriva a compimento, con iniziale soddisfazione di tutte le parti coinvolte, svizzere e italiane.

Il 31 marzo ci si siede così attorno a un tavolo e viene stipulato un contratto di compravendita dell’immobile tra il Comune e tale PRO.TEC Progettazioni Tencologiche s.r.l., che fra tutti gli interessati aveva presentato l’offerta migliore (oltre 11 milioni, importo superiore rispetto alla cifra prospettata inizialmente). Nota bene: sul contratto figurava ben chiaro che l’immobile era venduto nello stato in cui si trovava, noto alla parte acquirente, distinguo - come vedremo a breve - non di scarsa rilevanza. Ah, si sarà detto l’allora Municipio: è fatta! E in effetti è così: arrivano gli 11 milioni, ma a rimorchio anche una noiosa grana.

Il venditore (la Città) si era anche impegnato a regolarizzare a sue spese le eventuali irregolarità riscontrate in materia edilizia e accertate da una perizia. Ma chi doveva muoversi in questa direzione non lo ha fatto e il mandato gli è stato pertanto revocato e affidato a un altro professionista che ha successivamente determinato come la maggior parte delle irregolarità erano di natura formale. Le stesse sono poi state sanate con l’ottenimento a posteriori delle relative autorizzazioni. La sola importante violazione di natura materiale riguardava i serramenti al piano terra dello stabile, di cui si è resa necessaria la sostituzione.

E qui casca l’asino: per l’acquirente è un lavoro che deve pagare la Città, per la Città no. In ballo ci sono poco meno di 260.000, cifra per cui – dice il Municipio – vale la pena stare in lite e portare tutto in Tribunale. L’udienza, fissata per fine novembre, dovrà stabilire chi ha ragione: la ditta che ha rilevato lo stabile e che lamenta che i lavori non sono stati fatti a regola d’arte, oppure il Municipio di Lugano, secondo cui tutto è stato fatto alla luce del sole e nel modo corretto? Storia di perizie e di controperizie, di opinioni e accertamenti. E anche di punti di vista che valgono, come detto, un bel quarto di milione. Importo che, con i tempi che corrono, non è da disprezzare e che val bene un litigio.

(Red)