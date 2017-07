Strada spianata al Parco Cornaredo

Il Municipio di Porza ha concesso le licenze all'imponente progetto privato in zona NQC, con decine di appartamenti, anche per anziani, pista del ghiaccio e stand di tiro.

di Giacomo Paolantonio

Si può fare. L’imponente complesso immobiliare dell’Artisa soprannominato "Parco Cornaredo" ha ottenuto nei giorni scorsi la licenza edilizia dal Municipio di Porza. A dire la verità si tratta di due concessioni distinte, giacché una domanda di costruzione verteva su un complesso residenziale con appartamenti anche per la terza età e una seconda domanda riguardava un altro edificio, comprendente anche uno stand di tiro interrato. Entrambe hanno appena avuto il nulla osta municipale, benché, stando a quanto avevamo rivelato da queste colonne in ottobre, era arrivata almeno un’opposizione da parte di un privato cittadino, nel frattempo evasa o ritirata. Si tratta di un investimento di almeno 100 milioni tondi tondi, che, quando sarà concretizzato, sarà uno dei primi veri tasselli del nuovo quartiere di Cornaredo (NQC), i cui indirizzi pianificatori sono stati già codificati in un masterplan degli enti pubblici, da molto tempo.

Come accennato, il progetto Parco Cornaredo prevede l’edificazione di tre edifici abitativi inseriti in un’estesa zona verde, comprendente 800 metri quadrati di area svago. Si tratta di un’iniziativa innovativa e intergenerazionale, con due blocchi residenziali contenenti 116 appartamenti e un edificio destinato alla terza età che offrirà 56 posti-letto medicalizzati con assistenza e cura, nonché un settore con 44 appartamenti a misura d’anziano con fruibilità di servizi interni a carattere socio-assistenziale, destinato a inquilini che potranno attivare determinati servizi secondo desiderio e in funzione del loro fabbisogno di assistenza. Ma sono tante le particolarità: al piano interrato del blocco abitativo, ad esempio, troverà luogo una pista di ghiaccio privata, mentre più a nord, sempre interrato, sorgerà uno stand di tiro per la Civici Carabinieri Lugano, con linee da 10, 25 e 50 metri (in attesa del trasferimento del poligono a 300 metri al M. Ceneri). Insomma, uno di quei progetti che faranno davvero nuovo, appunto, il Quartiere di Cornaredo. L’inizio dei lavori al Parco - che era stato presentato in pompa magna lo scorso settembre - all’epoca era stato annunciato da Artisa per l’autunno di quest’anno, sicché il complesso potrebbe venir inaugurato tra 4 anni, come da programma.