Stupore e sgomento per i furti delle statue

All’indomani dei raid contro la cappelletta di Melide, timori anche per la chiesa, che ora sarà aperta solo per le celebrazioni. Don Molinaro: "Gesti incomprensibili".

di Giacomo Paolantonio

Stupore e sconcerto sono i sentimenti che a Melide hanno caratterizzato questi giorni che avrebbero dovuto essere invece di letizia, subito dopo le festività della Santa Pasqua. Infatti, come abbiamo dovuto riportare nelle edizioni di venerdì e di ieri, la comunità parrocchiale è stata orbata delle due statuette raffiguranti Santa Bernadette e la Vergine Maria, che erano all’interno di una cappelletta quasi secolare che omaggia la grotta di Lourdes. Nei giorni scorsi era sparito prima il simulacro della Santa a cui apparve la Vergine, mentre nella notte tra sabato e domenica è stata trafugata la statua della Madonna.

Ovviamente il Consiglio parrocchiale di Melide ha deciso di sporgere querela al Ministero pubblico e dunque toccherà all’inchiesta di polizia cercare di stabilire l’esatta dinamica dei fatti e di risalire all’identità di chi ha compiuto questi due gesti inqualificabili, dopo che già in dicembre il presepe della Parrocchia era stato vandalizzato. Ad ogni modo il parroco di Melide, don Italo Molinaro, ha sostenuto che «è verosimile che ad agire siano state almeno due persone, visto che la statua più piccola, quella di Bernadette, pesava almeno una ventina di chili, mentre quella della Vergine forse anche il doppio. I ladri avranno sicuramente agito nottetempo, dato che di giorno in quel luogo il via vai di persone non avrebbe consentito di delinquere indisturbati».

Quanto a una matrice che possa spiegare questi atti, don Molinaro ha affermato che «sinceramente non abbiamo alcuna idea di quali possano essere le loro motivazioni. Comunque quello che ci colpisce è l’accanimento dimostrato da una parte e, dall’altra, il fatto che non si tratta di comuni vandali che hanno voluto semplicemente distruggere, come purtroppo spesso capita nei cimiteri, dove vengono danneggiate le tombe. Queste azioni sono state studiate a tavolino e non possiamo nemmeno escludere che costoro vogliano continuare», ha aggiunto il parroco.