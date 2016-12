"Südpack non rispetta i diritti dei lavoratori"

Il 26 settembre 2016, la direzione Südpack Bioggio SA ha inoltrato ai sindacati OCST e Syndicom la disdetta al contratto collettivo aziendale di lavoro (CCAL) con effetto al 31 dicembre 2016, un contratto che è in vigore da più di 40 anni. Il punto contestato dai sindacati, come è stato spiegato questa mattina in conferenza stampa, è che l'azienda ha deciso unilateralmente di non rinnovare il CCAL senza fornire una motivazione valida.

La direzione, purché i sindacati restino fuori e per conquistare il sostegno dei dipendenti, ha promesso un regolamento aziendale in cui introdurrà dei piccoli miglioramenti rispetto al CCAL. I collaboratori, sottolineano OCST e Syndicom, non sono però stati informati sul fatto che "il regolamento aziendale non fornisce le stesse garanzie di un CCL, cioè che con la disdetta del CCL le condizioni di lavoro possono essere peggiorate molto più facilmente e in qualsiasi momento".

Inoltre, un giorno prima dell’assemblea del personale convocata dai sindacati, è stata indetta dai vertici dell'azienda una riunione dove è stato nuovamente sollecitato il personale a scegliere unicamente la soluzione interna, quella senza alcuna partecipazione dei sindacati. Nonostante queste pressioni la maggioranza dei partecipanti ha comunque dato mandato ai sindacati di negoziare e concludere un CCAL. Il giorno successivo la grande maggioranza dei collaboratori ha sottoscritto una petizione per effettuare una nuova votazione in forma scritta e anonima con scrutinio in presenza dei sindacati.

Le organizzazioni sindacali hanno quindi incontrato la direzione per definire insieme i contenuti e le modalità di una nuova votazione accettata e riconosciuta anche dalla direzione. "Ma quest’ultima, ancora una volta - si legge nel comunicato di OCST e Syndicom - senza un motivo valido ha rifiutato la proposta e ha interrotto unilateralmente il dialogo con i partner sociali".

I sindacati OCST e Syndicom, dopo essersi confrontati con questa imposizione autoritaria che non consente una partecipazione democratica dei propri dipendenti, ha organizzato delle votazioni in forma scritta e anonima, mettendo a disposizione schede e cabine di voto, per permettere ai collaboratori di esprimersi liberamente sul futuro del loro CCAL. I lavoratori hanno partecipato in misura importante alle votazioni il cui risultato rispecchia ancora una volta la volontà dei dipendenti di Südpack di difendere il CCAL.

Sulla base di questo voto, le organizzazioni sindacali OCST e Syndicom hanno chiesto un incontro urgente con la direzione che ha avuto luogo due giorni fa, ossia martedì 20 dicembre. "Durante questo incontro la direzione e i rappresentanti della proprietà, con un atteggiamento chiuso e superficiale, ancora una volta non hanno riconosciuto la volontà democraticamente espressa dalla maggioranza dei lavoratori, quella di mantenere il CCAL", spiega nella nota i sindacati.

Di fronte a questa situazione inaccettabile, le organizzazioni sindacali OCST e Syndicom ritengono che il CCAL costituisca uno strumento di regolazione del mercato di lavoro e ribadiscono che metteranno in campo ogni mezzo legale e sindacale per fare valere le legittime richieste dei lavoratori.

(Red)