Sulla panca si siede chi vuol andare a Bré

Un’idea piccola, ma con un bel potenziale. Ad averla avuta è stata la commissione di quartiere di Brè-Aldesago, che ha chiesto al Municipio di Lugano di installare tra Cassarate e la collina delle “panchine del passaggio”, dove sedersi in attesa che qualcuno in automobile ci dia uno strappo. Come ha spiegato al Giornale del Popolo uno dei promotori, Nick Meili, «con questa proposta abbiamo pensato che si potesse istituzionalizzare in qualche modo un’abitudine che nella nostra zona è consolidata. Siamo in una Città piccola e ci si conosce un po’ tutti. Capita che specialmente la sera si chieda un passaggio a una persona del quartiere, che proprio in quel momento sta passando». Tutto ciò anche se, ha ricordato Meili, «comunque va dato atto al Municipio di aver potenziato i trasporti pubblici nelle zone periferiche, come era stato promesso. La nostra idea infatti non va affatto vista come una forma di concorrenza rispetto ai mezzi pubblici, bensì è complementare». Il Municipio ha già dato il suo assenso ed entro breve dovrebbe procedere alla posa delle panchine, che saranno accompagnate da una cartellonistica ad hoc.

Tra le ubicazioni che sono state ipotizzate ci sono Cassarate, di fronte al lago nei paraggi di Villa Castagnola, Aldesago (zona autosilo), Albonago (una panchina per salire e una per scendere). Infine a Brè dovrebbe esserci un’ultima panchina (forse vicino all’asilo comunale). La sperimentazione dovrebbe durare sei mesi e permetterà alla Città, sentita la commissione di quartiere, di valutare se rendere definitive le panchine, e chissà, anche se estendere il progetto ad altri quartieri della Grande Lugano.

(GPA)