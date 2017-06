Svelata la nuova "Casa Nava" dell'OTAF

Vede finalmente la luce la nuova costruzione, ubicata nel campus dell’OTAF di Sorengo, denominata “Casa Nava”, che prende il nome da un piccolo nucleo del Comune di Sorengo. Sorta sul medesimo terreno sul quale si trovava la prima casa dell’Istituto, “L’Ospizio bambini”, è una struttura medicalizzata e completa di personale infermieristico, edificata su tre piani e capace di ospitare 24 utenti, progettata dall’Arch. Mario Botta, ospita già i primi 13 pazienti che hanno traslocato trasferendosi nel nuovo stabile dopo oltre 20 anni trascorsi presso la residenza Parco Maraini.

Nelle giornate di sabato e domenica ci sarà l’inaugurazione, alla presenza delle autorità comunali e cantonali, che coinciderà con le giornate di porte aperte al campus dove sarà possibile visitare il centro di Sorengo. Un traguardo raggiunto grazie anche alla professionalità, competenza e disponibilità di tutte le maestranze che hanno costruito anche un bel feeling con gli utenti come sottolinea, Roberto Roncoroni, direttore dell’Istituto: «Mi preme evidenziare due aspetti importanti: durante i lavori non abbiamo mai interrotto le nostre attività, malgrado gli ovvi disagi, e per tutta la durata dei cantieri non si è mai verificato un incidente. È stato bello veder crescere dei rapporti di amicizia tra i lavoratori impegnati nella costruzione e gli utenti. A simboleggiare questa unione una lumaca, trovata da uno degli operai e posta davanti l’entrata, che rappresenta per noi tutti le qualità necessarie al nostro lavoro, ovvero la pazienza, l’attenzione e il prendersi del tempo».

In occasione del centenario della Fondazione, che ricorre quest’anno, sono molte le iniziative proposte.

MIRA