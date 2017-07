Swiss Life investe in un nuovo quartiere

A Massagno presentato il progetto del nuovo quartiere che sorgerà in via Lepori. L'investimento è stato di 75 milioni e ci saranno 167 appartamenti e un parco pubblico.

Grazie a un investimento di circa 75 milioni di franchi da parte di Swiss Life AG, sorgerà a Massagno, in via Lepori un nuovo quartiere con 167 appartamenti suddivisi in 3 edifici e un parco ad uso pubblico di circa 10’000 mq, su un terreno di 16'406 mq totali.

L’architetto Giovanni Bruschetti ha sottolineato l’importanza delle sinergie tra pubblico e privato, ringraziando Swiss Life SA per l’interessante opportunité che offre ai cittadini di Massagno di usufruire di un parco ad uso della collettività che sarà realizzato, curato, mantenuto, illuminato e sorvegliato dal promotore stesso. Da parte sua Swiss Life SA, tramite le parole dell’architetto Silvia Salvador, ha creduto in questo importante investimento sul territorio di Massagno, poiché situato in un luogo pregiato dal punto di vista paesaggistico, visibile e identificabile dal un punto di vista territoriale e in una zona ottimale anche dal punto di vista infrastrutturale e dei mezzi pubblici.

Concetto paesaggistico

Il parco prevede la presenza di spazi pubblici, semi-pubblici e privati in un’unica continuità spaziale e paesaggistica. Il progetto preserva gli alberi a carattere monumentale presenti sul sito (un gruppo di faggi, un gruppo di cedri, un platano) salvaguardando inoltre numerose piante ad alto fusto e proponendosi di salvaguardare anche una cortina di alberi confinante con il quartiere a ovest in modo da creare un filtro vegetale. Ad ogni unità viene corrisposto un “Hortus conclusus”, giardino-nido che permette di avere la calma e l’intimità di un chiostro.

Concetto architettonico

Il progetto comprende tre unità abitative inserite nel parco, di cui una in vendita, l’unità A e due in affitto, le unità B e C. I tre volumi sono composti ognuno da due pentagoni accoppiati con differenti altezze (da 10 a 4 piani) che si separano in due semi-unità, permettendo di creare un giardino pensile al quinto piano dell’unità A e al quarto piano nelle unità B e C. L’accesso agli edifici avviene dal parco, il piano terreno è composto da un’entrata comune che permette di accedere alle due scale. Il concetto energetico sarà Minergie P-Eco.

Gli edifici contengono diverse tipologie abitative che vanno dal 2.5 al 6.5 locali per un totale di 167 appartamenti, solo nella testata dell’unità C al PT sono stati inseriti dei contenuti di tipo commerciale. Si tratta di uno spazio amministrativo e di un bar-caffetteria diurno.

