Swiss non volerà più tra Lugano e Ginevra

Lorenzo Stoll, direttore generale di Swiss per la Svizzera romanda, lo aveva fatto capire pochi giorni fa, quando aveva riconosciuto «che sono stati fatti degli errori nella strategia di riconquista dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin da parte della compagnia aerea elvetica». E se la notizia era letteralmente nell’aria, eccola qui, servita dal giornale svizzero Handelszeitung, il quale ha riportato le parole della portavoce della compagnia aerea Swiss, Meike Fujlrott. Dal prossimo 10 ottobre, per venire al dunque, Swiss non effettuerà più i collegamenti tra lo scalo di Lugano-Agno e quello di Ginevra. La tratta, però, resterà coperta da Ethiad Regional. Meike Fujlrott ha spiegato che lo stralcio della rotta è dovuto ad un’ottimizzazione della rete di destinazioni a partire da Ginevra. «Alcune tratte sono state potenziate, altre sono invece scomparse», ha detto la portavoce.

(Red)