Tamponamento allo svincolo di Lugano Sud

Tamponamento a catena allo svincolo di Lugano Sud oggi pomeriggio, verso le 17.45, che ha visto coinvolto almeno quattro vetture.

Il bilancio del sinistro è di quattro feriti, uno dei quali in modo serio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con tre ambulanze (una del SAM), un’automedica ed il veicolo comando, che hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati nei pronto soccorso dei due ospedali cittadini.

Tamponamento anche sulla Crespera a Bioggio

Un secondo tamponamento è avvenuto sempre oggi pomeriggio, giovedì, attorno alle 17.15, in via Cantonale a Bioggio, all’altezza della rotonda della Crespera. Il bilancio di questo incidente, che ha coinvolto due vetture, è di un ferimento in modo apparentemente non grave.

(Red)