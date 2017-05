Tamponamento a catena sull'A2, due feriti

Un tamponamento a catena è avvenuto questa sera, attorno alle ore 19:15, sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza di Lugano Nord. Stando alle prime informazioni raccolte, il conducente di una Volvo immatricolata in Italia avrebbe tamponato violentemente la colonna ferma causando il tamponamento di altri 4 veicoli.

Il bilancio del sinistro, che ha visto coinvolte 10 persone è di due feriti (gli occupanti della prima auto tamponata dalla Volvo), uno dei quali avrebbe riportato ferite di una certa gravità ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con due ambulanze, due automediche ed il veicolo comando che, dopo aver visitato i coinvolti hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito ospedalizzati per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i pompieri di Lugano per la pulizia del campo stradale. Il traffico è rimasto perturbato per circa un’ora a causa della chiusura di una corsia. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi del caso.