Tamponamento a Rivera, almeno 2 feriti

Ha causato il ferimento di due persone e disagi alla circolazione, l’incidente avvenuto venerdì mattina attorno alle ore 10.45, sull’autostrada A2, all’altezza del campo di calcio di Rivera. Stando alle prime informazioni raccolte una Mercedes immatricolata in Ticino ha tamponato una Renault immatricolata nel canton Turgovia che la precedeva sulla corsia di sorpasso. A causa dell’impatto almeno due occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano (un’ambulanza ed un’automedica) e della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure ai feriti in seguiti trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto la Polizia Cantonali per i rilievi del caso. Il traffico è rimasto perturbato per circa un’ora.

(Red)