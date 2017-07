Tamponamento tra 4 auto a Bissone

L'incidente è avvenuto sulla cantonale in direzione di Maroggia, provocando disagi alla circolazione. Nessuno è rimasto ferito.

Un tamponamento tra quattro auto è avvenuto venerdì pomeriggio, poco dopo le ore 17:00, sulla cantonale tra Bissone e Maroggia. Stando alle informazioni in nostro possesso non si registrerebbero feriti ma unicamente danni materiali. L’incidente ha causato però disagi alla circolazione. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso.

(Red)