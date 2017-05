Tassa sul sacco, cosa accadrà a Lugano?

Il Municipio della Città fa sapere che non ha ancora deciso le ripercussioni sul moltiplicatore, ma che farà le sue valutazioni in fase di allestimento del Preventivo 2018.

Con una maggioranza del 58.2% la popolazione del Canton Ticino ha accolto domenica l’introduzione della tassa cantonale sul sacco (modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente). Anche la Città di Lugano dovrà quindi applicare una tassa base (a copertura dei costi di raccolta e dei costi fissi) e una tassa sul quantitativo prelevata tramite la vendita dei sacchi ufficiali dei rifiuti.

Il Municipio comunica quindi oggi che è in fase di allestimento l'aggiornamento del Piano finanziario 2017-2020, che permetterà di allestire il Preventivo 2018. Una decisione sul da farsi, e in particolare sulle ripercussioni dell’entrata in vigore della nuova tassa sul moltiplicatore di imposta, non è però ancora stata presa.

Ricordiamo che il risultato della votazione a Lugano è stato di 64.3% NO e 35.7% SÌ.

(Red)