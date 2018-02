Ti sposto la posta: anche Besso rischia

di Gabriele Botti

Anche l’ufficio postale di Besso fa parte della lista prodotta nei giorni scorsi dai vertici del Gigante Giallo al Municipio di Lugano. Durante un incontro a Palazzo Civico, emissari giunti da Berna hanno comunicato alla Città quelli che per ora sono soltanto dei progetti di “ridimensionamento” (lo definiscono Piano di indirizzo) e che, oltre a Besso, interessano anche altri ex quartieri: è infatti stata evocata la conversione in agenzia degli uffici di Davesco, Pambio Noranco e Figino. Una notizia di cui il Municipio non ha potuto fare altro che (ri)prendere atto, nell’attesa che la procedura faccia il suo corso e che si arrivi se del caso all’ufficializzazione della proposta. In effetti, gli spazi di manovra dei Municipi, al cospetto di una eventuale chiusura e relativa conversione di un ufficio postale, non sono granché ampi: la Posta è tenuta a discutere delle sue intenzioni con i diretti interessati, ma se determinate condizioni sono ottemperate, l’iter è praticamente irreversibile. Certo, ci si può opporre con ricorsi e controricorsi, con raccolte-firme e sit in, ma alternative spesso non ve n’è. Va qui ricordato che già l’anno scorso erano iniziate a circolare le prima voci di un declassamento della posta di Besso e allora aveva assicurato che «laddove le soluzioni proposte fossero ritenute insufficienti o non del tutto adeguate, il Municipio adirà a PostCom, l'autorità di regolazione sul mercato postale».