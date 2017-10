TIR a Gandria: "Nessuno ci ha scritto"

Dopo tre settimane dall’appello della Confartigianato di Sondrio, il Governo non ha ricevuto alcuna richiesta di far passare i mezzi da 40 t per il valico con la Valsolda.

Il Consiglio di Stato ha fatto sapere il 3 ottobre, rispondendo a un atto parlamentare di Massimiliano Robbiani (Lega), che dall’Italia non è arrivata, almeno per il momento, alcuna richiesta di far passare i TIR da 40 tonnellate al valico di Gandria, per far fronte - questo hanno chiesto dalla vicina penisola i responsabili dalla Confartigianato di Sondrio - ai problemi di viabilità sorti tra Italia e Svizzera a causa della tragica frana di Bondo, in seguito alla quale sono state poste delle limitazioni al Maloja.

Dunque non c’è ancora nemmeno la perizia necessaria, anche se il Dipartimento del territorio ha fatto sapere che qualora la richiesta arrivasse, entrerà in materia. Oggi per il valico di Gandria possono passare al massimo camion da 34 tonnellate. L’unica alternativa attualmente è andare a sud per Como e varcare il confine elvetico da Chiasso o dal Gaggiolo, allungando il viaggio di un’ora.

