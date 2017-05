Torna la Notte dei Musei

Sabato 20 maggio, dalle 20.30 alle 23.00, nell’ambito della Notte dei musei, il Museo cantonale di storia naturale di Lugano offre l’apertura straordinaria dei propri spazi espositivi con un programma di animazioni per famiglie alla scoperta della diversità naturale della nostra regione, con particolare attenzione a temi sensibili quali la protezione delle specie e la conservazione del patrimonio naturale.

Il pubblico potrà inoltre visitare la mostra “XNature: il tempo della Terra, il tempo dell’uomo” dedicata alla storia della ricerca scientifica negli ultimi 200 anni e ad alcune sorprendenti ricerche ticinesi nell’ambito delle scienze naturali.

Ospite gradito della manifestazione sarà l’Associazione Capriasca Ambiente che si occupa della valorizzazione del patrimonio naturalistico della Capriasca, con attenzione particolare alla biodiversità frutticola locale (www.capriascambiente.ch).

Giornata internazionale dei musei: Coraggio e responsabilità

Domenica 21 maggio, dalle 10.00 alle 17.00, in occasione della Giornata internazionale dei Musei, dedicata al tema “Coraggio e responsabilità”, il Museo invita il pubblico a incontrarsi in modo conviviale, nei suoi spazi espositivi. Alle famiglie saranno offerti momenti creativi e animazioni su temi sensibili quali la conservazione della natura e delle specie protette, l’introduzione di specie estranee in natura, il commercio e il possesso di reperti di specie minacciate di estinzione, il ruolo dei Musei nella ricerca sulla biodiversità.

Il pubblico potrà inoltre seguire una visita guidata alla mostra “X-Nature: il tempo della terra, il tempo dell’uomo” dedicata alla storia della ricerca scientifica negli ultimi 200 anni e alla presentazione di alcune ricerche ticinesi, nell’ambito delle scienze naturali. Inoltre, per l’occasione e nell’ambito del Festival della natura, l’Associazione Capriasca Ambiente (www.capriascambiente.ch) guiderà un’escursione alla scoperta della biodiversità in città partendo dal Museo.

(Red)