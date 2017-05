Torna Scollinando con alcune novità

Domenica 11 giugno torna Scollinando, evento che - come ogni anno - propone una giornata completa dalla colazione alla cena, con una quarantina di appuntamenti tra spettacoli, atelier, visite guidate, concerti e molto altro.

Nonostante si dica che una formula vincente non si cambia, gli 11 Comuni di Scollinando per l'ottava edizione hanno deciso di offrire un evento che mantiene di base lo stesso concetto, ma con alcune importanti novità.

Il programma prevede un inizio analogo in tutti gli 11 Comuni del comprensorio (Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa, Vezia): dalle 9.00 c'è la tradizionale colazione offerta dai Municipi in piazza, seguita ovunque alle 10:00 da uno spettacolo nello stesso posto o in prossimità. La grossa novità è che dalle 11:00 in poi l'azione si centralizza tutta lungo dei percorsi pedonali segnalati ex nova in un'area più ristretta, denominata "Zona focus 2017", comprendente Massagno, Savosa e Vezia.

In questa "Zona focus" ci sono una trentina di svariate attività gratuite quasi tutte proposte da associazioni locali, come negli anni scorsi. Esse sono elencate nel programma sul sito internet www.scollinando.ch.

(Red)