Tra le vie del "nuovo" mercato di Lugano

(FOTO E VIDEO) Da oggi, provvisoriamente, le bancarelle si sono trasferite tra via Carducci, piazzetta San Rocco e via Canova. C'è chi è contento, e chi meno.

Piazzale ex Scuole transennato. All’interno dello sbarramento operai al lavoro, una casetta da cantiere e un bagno chimico. Il mercato di Lugano non c’è più, o meglio non è più lì. Si è trasferito provvisoriamente. Le bancarelle ora si snodano tra via Carducci, piazzetta San Rocco e via Canova. Una metamorfosi che ha fatto cambiare umore a molti. "Sono molto scettico – ci dice un fruttivendolo –. Lo spostamento non mi convince, ormai la gente era abituata a vederci nell’altro posto".

Ma questa mattina c’erano anche degli entusiasti, come un venditore di salumi: "È bellissimo! Sono veramente contento di questa nuova postazione: trovo sia molto più intima. Meglio una via del centro che una piazza che non ha nessuna storia da raccontare".

(MABO)

