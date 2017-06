Traffico in tilt a causa della galleria chiusa

Il crollo con conseguente chiusura della galleria autostradale del San Salvatore avvenuto questa mattina, giovedì, ha mandato in tilt e sta continuando a provocare importanti disagi alla circolazione.

Sull'A2 tra Chiasso-Centro e la dogana di Chiasso-Brogeda al momento il traffico è bloccato per 1 km. Molto più grave la situazione tra Mendrisio e la galleria di Grancia con traffico bloccato per 7 km e ritardi fino a 20 minuti

Disagi sono segnalati anche a Lugano in via Besso, così come sulla strada cantonale a Figino in direzione Lugano-Paradiso. Tra Lugano-Sud e Lugano-Paradiso vi è colonna e traffico congestionato.

Si procede a fatica sulla strada principale da Bellinzona in direzione Chiasso. Colonne anche tra Massagno e Lugano-Paradiso.

(Red)