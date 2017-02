Tragedia sfiorata nei cieli Luganesi

"Solo il caso ha impedito una catastrofe": è questo il titolo di un articolo pubblicato oggi dal sito del quotidiano austriaco Kurier, che parla di un aereo della Austrian Airlines, che opera per conto di Swiss sulla rotta tra Zurigo e Lugano, che avrebbe rischiato di schiantarsi sulla Collina d'Oro il 13 ottobre 2015.

Il portale, che ha potuto visionare il rapporto d'inchiesta intermedio stilato dal Servizio d'inchiesta sulla sicurezza (SISI) svizzero, spiega che durante la fase di atterraggio allo scalo di Agno l'aereo, a bordo del quale c'erano 2 piloti, 2 assistenti di volo e 55 passeggeri, si è infatti pericolosamente avvicinato alla Collina d'Oro e solo grazie a una manovra dell'ultimo secondo il pilota è riuscito a evitare la tragedia.

La causa sarebbe da ricercare in alcuni fattori, ma in particolare alle pessime condizione meteo di quel giorno e alla a scelta del pilota di atterrare seguendo una rotta d'avvicinamento - si legge nel rapporto - "vietata e assai pericolosa", ritrovandosi a pochissima distanza dalla montagna.

A quel punto nella cabina di pilotaggio scattò un allarme, che avvisava che l'aereo si trovava in prossimità del suolo, così che il pilota reagì facendolo salire in fretta di quota: 1.000 metri in dieci secondi. Il pilota preferì poi atterrare a Malpensa.

L'episodio, secondo il Kurier, non sarebbe mai emerso se un pilota di un'altra compagnia aerea, che si trovava sul velivolo come passeggero, non lo avesse segnalato. Austrian Airlines, che non commenta l'accaduto , ha fatto però sapere che il pilota è nel frattempo stato sospeso e la copilota licenziata.

