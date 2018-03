Trascinata per 100 metri dal trenino

Sfoglia la gallery

Non è ancora chiara la dinamica dell’infortunio avvenuto oggi, verso le 13, alla stazione di Magliaso. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, una 11enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, che si trovava sul marciapiede e si apprestava a entrare nel treno, è rimasta incastrata con un piede nella porta del convoglio quando lo stesso era in partenza in direzione di Lugano. La giovane è stata trascinata per diverse decine di metri prima che il mezzo si fermasse, grazie all'intervento di alcuni passeggeri che hanno azionato il freno d'emergenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure all' 11enne l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica la giovane avrebbe riportato serie ferite.

(Red)