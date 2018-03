"Trattati come dei criminali"

Una "pizzata" in ufficio nel suo quartier generale di Lugano alle 23.30, con sei designer e quattro fornitori italiani, interrotta da un controllo dell'ispettorato del lavoro. Questo ha mandato su tutte le furie lo stilista Philipp Plein, che in un post su Instagram si è scagliato stamane contro le autorità ticinesi. "Siamo stati trattati come criminali. Non posso credere e non posso accettare tale trattamento nei confronti della mia compagnia e dei miei dipendenti. È incredibile essere trattati come criminali perché, all'interno del nostro edificio, mangiamo una pizza alle 23.25. Ci è stato chiesto di mostrare i nostri documenti altrimenti sarebbe stata chiamata la polizia", si legge sul social network.

L’OCST replica però che "il fatto di aver creato posti di lavoro e di pagare le tasse non rende nessuno immune dalla possibilità di essere controllato. Se saranno state rilevate delle violazioni saranno le autorità cantonali ad adottare i dovuti provvedimenti".

(Red)