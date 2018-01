Troppo bello per non esaltarlo

L’idea non è nuova, anzi si può ben dire che l’idea è vecchia. Ma è del tutto attuale, tanto che il Municipio di Morcote ha deciso di spingere sull’acceleratore. L’obiettivo è mettere ordine sul lungolago (ma non solo). E non si tratta di un’operazione meramente estetica: sì, c’è il bello, ci sono le nuove alberature, le aiuole fiorite, le panchine e la pavimentazione ma – e l’obiettivo qui si fa sogno – c’è soprattutto la volontà di togliere il traffico dalle strade.

L’autosilo Garavello sta pian piano assolvendo alla sua funzione, sgravando parte degli attraversamenti di un nucleo tanto magnifico quando condizionato dal difficile rapporto tra le auto e il pedone, tra chi va di fretta e chi invece vorrebbe semplicemente fermarsi ad ammirare il contesto in cui si trova. Il Municipio vuole altro, insomma, e in questo suo percorso si trova spalleggiato dal Consiglio comunale che detto sì (unanimamente) al credito straordinario di 250.000 franchi per l’elaborazione e la concessione di un mandato di studio parallelo a procedura selettiva per la progettazione del Piano particolareggiato “Riva Lago”. Storia di levarsi qualche sassolino dalle scarpe e qualche spina nel fianco.

Fare di necessità virtù

Il Piano particolareggiato interessa una zona altamente pregiata, quella che va dalla Casa anziani Caccia Rusca all’impianto di depurazione delle acque, tanto per intenderci. «La necessità di questo strumento pianificatorio – ha spiegato il Municipio anche in una recente serata informativa – è data dalla particolarità e dal pregio di questo comparto, soprattutto in vista delle riqualifiche e delle opportunità di trasformazione che si presentano nell’ambito dell’attuazione del Piano viario comunale, in particolar modo dopo l’apertura dell’autosilo Garavello e la parziale eliminazione degli stalli precedentemente previsti in superficie».

