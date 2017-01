Troppo vento, i parchi luganesi chiudono

A causa delle raffiche tempestose attese oggi sino in pianura, la Polizia comunale di Lugano ha deciso preventivamente di non rendere accessibili i parchi.

Era previsto ed è arrivato. A partire da mercoledì sera forti raffiche di vento hanno cominciato a imperversare sulle pianure ticinesi. La forza delle correnti potrebbe localmente toccare punte sino a 110 km/h, tali da giustificare l’allerta di grado 3 emessa da MeteoSvizzera valida in tutto il Cantone sino a venerdì mattina.

Sempre a causa del vento, per evitare spiacevoli incidenti, la Polizia comunale di Lugano ha deciso di chiudere in via precauzionale tutti i parchi cittadini sino a nuovo avviso. Seguendo l’evoluzione della situazione, essi dovrebbero verosimilmente tornare accessibili venerdì in giornata.

(Red)