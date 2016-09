Truffa in una farmacia del luganese

Giovedì la polizia è intervenuta presso una farmacia del Luganese per effettuare alcuni accertamenti. Gli inquirenti hanno eseguito delle perquisizioni ed interrogato il personale del negozio e la farmacista. Nei confronti di quest’ultima, una cittadina svizzera di 49 anni, la Procuratrice Capo Fiorenza Bergomi ipotizza i reati di truffa e falsità in documenti.

La fattispecie riguarda il rilascio di buoni in luogo dei medicamenti prescritti da ricette mediche. Da parte del Ministero Pubblico non è stato preso nessun provvedimento in relazione alla usuale attività della farmacia, che quindi per il momento potrà proseguire normalmente l’attività.

(Red)