Truffe, attenzione ai falsi sordomuti

Giovedì sono stati fermati a Lugano 6 giovani rumeni che raccoglievano fondi benefici per un'associazione fittizia fingendosi disabili.

Tornano a Lugano i falsi disabili. Come già accaduto negli ultimi mesi, la Polizia cantonale, quella comunale, il Ministero pubblico e la Magistratura dei Minorenni rendono attenta la popolazione su questa subdola forma di truffa.

Ieri a Lugano sono infatti stati fermati 6 giovani rumeni (di età compresa fra i 20 e i 14 anni) che si fingevano sordomuti per raccogliere denaro a favore di un’associazione benefica chiamata “Handicap International”. Si trattava però di un inganno: i giovani non sono disabili e l’associazione non esiste.

Scopo dei ragazzi è unicamente quello di ottenere profitto individuale, ed in questo senso l’ipotesi di reato nei loro confronti è di truffa.

Per evitare spiacevoli sorprese, le autorità invitano la popolazione a mantenere una sana diffidenza da queste richieste di solidarietà. Si richiede inoltre ad eventuali vittime dei sei autori di contattare la Polizia cantonale al numero telefonico 0848 25 55 55.

(Red)

Articoli correlati:

Truffe, spuntano i falsi sordi