Turisti a vagonate a Lugano

È ancora presto per stappare altro spumante, ma c’è ottimismo fra gli operatori turistici per l’andamento dei pernottamenti durante le feste. Come ha potuto constatare chi in questi giorni ha fatto almeno una passeggiata sul lungolago, Lugano pullula di turisti, come non si vedeva da un bel po’. In attesa che, dopo l’Epifania, si possano tirare i bilanci con delle cifre alla mano, a confermare comunque quest’impressione generale è stato il presidente di Hôtellerie Suisse Ticino e direttore dell’Hotel Walter Au Lac, Lorenzo Pianezzi, il quale ha spiegato al GdP che «in praticamente tutte le strutture, per la notte di Capodanno, abbiamo registrato il quasi tutto esaurito e non solamente nei centri cittadini. È un dato da sottolineare e su cui riflettere, siccome ad essere restati aperti per l’inverno, in particolare a Lugano e Locarno, sono stati grossomodo il 50% degli alberghi. Una cifra che in futuro forse dovrebbe indurre più albergatori ed esercenti a puntare maggiormente sulla stagione fredda. A essere state premiate dai visitatori sono state le località che hanno organizzato degli eventi e delle animazioni dedicate espressamente al Natale, dunque tutte le attività di Lugano, il veglione e i mercatini in particolare, a cui si è aggiunta la novità dei mercanti nella Corte di Castelgrande, a Bellinzona, oltre ovviamente alla collaudata Locarno on Ice».

Per le FFS il primo Natale con la nuova galleria di base del S. Gottardo si sta rivelando parecchio impegnativo. Però, come ha spiegato l’addetta stampa Donatella Del Vecchio, «siamo stati pronti ad affrontare la domanda straordinaria e inaspettata che abbiamo notato, soprattutto a partire da martedì scorso, siccome in Svizzera interna non c’è neve, in connubio con le temperature alte in Ticino. Avevamo già potenziato l’offerta in previsione della voglia degli svizzeri di sperimentare come si viaggia all’epoca di Alptransit, ma abbiamo dovuto rafforzare ulteriormente, con diversi vagoni in più, molti nostri convogli, alcuni dei quali hanno viaggiato in doppia composizione, nello specifico i nuovi ETR610. Comunque a questo risultato - ha concluso Del Vecchio - hanno contribuito anche le nostre promozioni ad hoc per Natale e, a questo proposito, ci tengo a ricordare come la linea storica del S. Gottardo rimanga una valida attrazione per i turisti».

