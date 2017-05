Tutti i numeri dei pirati della strada

Ci sono infrazioni e infrazioni. Come abbiamo avuto modo di spiegare qualche settimana fa (si veda il Giornale del Popolo del 4 maggio), l’anno scorso, rispetto al 2015, sono diminuiti i controlli radar effettuati nella giurisdizione del Comune di Lugano da parte della Polizia cittadina (scesi da 345 a 327), benché siano aumentate abbondantemente le violazioni dei limiti di velocità sanzionate (8.212 a 12.203). Ma nel suo ultimo resoconto la Polizia ha snocciolato altri dati di sicuro interesse sulle malefatte dei conducenti più indisciplinati, a partire dal numero di passaggi col semaforo rosso sanzionati, che nel 2016 sono stati 4.588, a cui corrisponde a un calo del 27% rispetto all’anno precedente. Ad aver bruciato il semaforo sono stati 2.750 conducenti residenti in Ticino, 295 confederati e 1.543 esteri.

Ma allargando il cerchio all’intero numero di multe inflitte dalla Polizia di Lugano in procedura disciplinare, in totale esse sono state 56.750 (3.313 in più rispetto al 2015), di cui 44.087 (il 78%) contro conducenti residenti in Ticino o nel resto della Svizzera (+6% rispetto al 2015) e 12.663 (il 22%) contro conducenti residenti all’estero (+7%). Guardando alla nazionalità di questi ultimi, il 90% sono italiani, il 4% tedeschi, l’1% francesi, il 4% tutti gli altri. Le multe in procedura ordinaria (che può scattare per esempio in caso di mancato pagamento) sono state 1.696 (-14,4% rispetto al 2015). Quanto all’altro fronte caldo sulle strade, ossia le multe per guida in stato d’ebbrezza, va ricordato che l’anno scorso c’è stato un cambiamento normativo, per cui ora l’alcolemia viene misurata in milligrammi al litro, con limite massimo a 0,25 mg/l nel fiato (che corrisponde al vecchio 0,5 per mille nel sangue).

Nei 354 controlli eseguiti dagli agenti della Comunale l’anno scorso, i conducenti risultati in regola sono stati 240, 23 quelli con un tasso tra 0,25 e 0,39, 91 quelli sopra lo 0,4. Il tasso più alto registrato in città è stato quello di un conducente con 1,21 mg/l di etanolo, quasi il quintuplo del massimo consentito. Quanto alle multe per violazioni di parcheggio, lo spregevole malvezzo di posteggiare abusivamente nei posti per disabili è stato sanzionato l’anno scorso 231 volte, mentre sono state 45 le multe comminate per veicoli abbandonati sulle strisce pedonali, 797 sui marciapiedi, 10 su corsia ciclabile. Passando infine alle conseguenze degli incidenti stradali avvenuti sul territorio della Polizia polo, purtroppo nel 2016 ci sono stati due incidenti mortali, dopo che nel 2015 non ce n’era stato nessuno. Diminuiti al contrario gli incidenti con fuga dei coinvolti (da 67 a 44), benché siano aumentati quelli con fuga, ma ripresi dalle autorità (da 25 a 34). Calati anche gli incidenti con ferimenti (da 141 a 118) e anche quelli con soli danni materiali (da 465 a 409).

(GPA)