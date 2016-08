"Tutto il Ticino a metà prezzo"

“Tutto il Ticino a metà prezzo”. Così si intitola l’azione Raiffeisen 2017 che partirà il 1 marzo e che intende portare al Sud delle Alpi almeno 120mila pernottamenti. Stamane a Bellinzona è stata presentata da Elia Frapolli (direttore di Ticino Turismo) Lorenzo Pianezzi (presidente di Hotelleriesuisse Ticino) e da Romano Massera (direttore regionale per il gruppo Raiffeisen).

Un’azione del genere era già stata promossa 10 anni or sono con ottimi risultati e la banca vuole ripetere l’esperienza sfruttando anche un’occasione irripetibile e cioè l’apertura della galleria di base del san Gottardo.

Come è stato detto si vuole coinvolgere un buon numero di soci dell’istuituto bancario (che sono 1,9 milioni) e invogliarli a venire in Ticino grazie a sconti sia per il trasporto pubblico sia per il pernottamento in albergo. Finora sono infatti circa 150 le strutture alberghiere che hanno aderito all’iniziativa e che danno la loro disponibilità a offrire sconti fino al 50%.

(N.M.)