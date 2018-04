Tutto pronto per Walking Lugano

Si prospetta un’edizione da record per il dodicesimo Raiffeisen Walking Lugano di domenica 8 aprile. Mai così tante sono state le iscrizioni già registrate prima dell’evento. Sarà comunque possibile annunciarsi sul posto in Piazza Manzoni sabato 7 aprile dalle ore 15 alle 17 o domenica a partire dalle ore 8.30. Non sarà invece possibile iscriversi alle partenze previste a e a Melide e ad Agno e il pacco gara per chi percorre questi due tratti è da ritirare a Lugano prima della partenza o dopo l’arrivo. Nell’iscrizione è inoltre compresa la carta giornaliera Arcobaleno che permette di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici su tutto il territorio del Cantone Ticino. Altre informazioni su www.walkinglugano.ch.

Le tantissime iscrizioni già giunte non hanno fatto altro che incrementare l’entusiasmo che ha accompagnato le ultime fasi della preparazione del grande evento primaverile sostenuto dalla Città di Lugano, dallo sponsor principale Raiffeisen, dallo sponsor Ail, dai co-sponsor Swica, Vaudoise Assicurazioni, Garage Autors e dai partner media Giornale del Popolo, Rete Tre, Rivista di Lugano, Ticinonline e dal partner Coop. E se la passione dei molti camminatori si confermerà fino all’ultimo momento non è escluso che si posa addirittura festeggiare un nuovo record.

La festa inizierà domenica mattina quando alle 8.30 verrà aperto il Villaggio Walking in Piazza Manzoni e Piazza Riforma con le tendine degli espositori, tante animazioni e naturalmente il ritrovo per tutti sotto il tendone del centro amministrativo per le iscrizioni dell’ultima ora o per ritirare pacco gara e pettorale. Poi alle ore 10.10 la prima partenza, anticipata dalla consueta messa in moto di gruppo a ritmo di musica. Dopo la categoria City Trail (quella dei podisti che correranno 18 km) seguiranno i camminatori sulle distanze di 6,8, 10,7 e 18,7 chilometri. Mentre gli iscritti ai tracciati di Melide e Agno partiranno da queste due località rispettivamente alle ore 10.10 e 11.00. Tutti si ritroveranno però nel centro di Lugano dopo le camminate per festeggiare e godere del lieto ambiente. Anche il pubblico potrà naturalmente vivere la festa del movimento Luganese seguendo i partecipanti sul percorso o attendendoli all’arrivo per un meritatissimo ultimo incitamento ed applauso.

Il programma della giornata:

8.30 apertura villaggio e iscrizioni sul posto

9.50 partenza battello «Lake and Walking»

10.00 primo «Warm up»

10.10 prima partenza

11.30 primi arrivi

12.00 pranzo e divertimento in piazza

Domenica sera i risultati e i giorni seguenti le immagini

I risultati e tutti i tempi verranno pubblicati sul sito www.walkinglugano.ch domenica sera.