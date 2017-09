Un altro passo avanti per l'anello viario

Il Consiglio di Stato ha approvato, su proposta del Dipartimento del territorio, il messaggio che propone lo stanziamento di un credito di 1,903 milioni di franchi e l’autorizzazione ad effettuare una spesa di 3,475 milioni di franchi per elaborare il progetto definitivo della prima fase del potenziamento delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano. Il nodo della stazione FFS di Lugano costituisce un punto fondamentale per la gestione della mobilità nel Luganese.

Il progetto, che sarà realizzzato in più fasi, riguarda il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, della rete viaria, dei servizi di trasporto pubblico su gomma e della mobilità ciclopedonale. La prima fase prevede, in particolare: la realizzazione di un nuovo terminale bus in prossimità dell’attuale posteggio pubblico di Besso e la costruzione di un autosilo interrato, ad uso pubblico e privato, con una capienza di 100 posti auto.

Per collegare in modo ottimale il nuovo terminale bus alla rete stradale esistente, saranno inoltre costruiti: un nuovo sottopasso stradale in zona Genzana e una nuova rotonda a Besso, in sostituzione dell’incrocio semaforico esistente.

L’intervento complessivo di consolidamento delle infrastrutture d’interscambio della stazione FFS di Lugano include anche la sostituzione dell’attuale sottopasso pedonale di Besso con una nuova opera di maggiori dimensioni, la quale, oltre a collegare la stazione ai marciapiedi ferroviari, alla zona d’interscambio degli autobus e all’autosilo di Besso, fungerà da collegamento tra la parte alta (quartiere di Besso) e la parte bassa (parco del Bertaccio) della città, nonché da accesso alla stazione sotterranea della Rete tram-treno del Luganese. Il nuovo sottopasso pedonale è integrato nell’incarto del progetto della Rete tram-treno del Luganese, la cui pubblicazione è prevista nel corso dell’autunno.

Il costo complessivo dell’intervento, escluso il nuovo sottopassaggio pedonale, è stimato in 60.700.000 franchi.

(Red)(